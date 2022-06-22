Июнь, 22 в 19:47

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в эфире телемарафона Единые новости, что украинская разведка владеет информацией о судьбе почти всех пленных украинских военных из Азовстали.

— Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома, — сказал он.

Буданов отметил, что пока рановато говорить о конкретных датах, когда украинских воинов вытянут из российского плена. Он отметил, что “это не будет обмен за один раз”, а будет осуществлено в несколько этапов.

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— Небольшие обмены происходят постоянно. Периодически наш центр об этом отчитывается. В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных, и об этом будут сразу поставлены в известность СМИ.

По словам Буданова, наибольшая проблема в освобождении из плена — это вытянуть командный состав. Он добавил, что вытянуть из плена “рядовой состав намного проще”.

21 июня президент Украины Владимир Зеленський сообщил, что над возвращением защитников Мариуполя работает Главное управление разведки Украины.

Зеленский отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненных.