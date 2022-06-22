Це не буде обмін за один раз: Буданов про повернення з полону захисників Маріуполя

Червень, 22 в 19:47

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини, що українська розвідка володіє інформацією про долю майже усіх полонених українських військових з Азовсталі.

— Ми займаємося їхнім визволенням з полону. Сподіваюся, що в найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких вже вдома, – сказав він.

Буданов наголосив, що поки зарано говорити про конкретні дати, коли українських воїнів витягнуть із російського полону. Він зазначив, що “це не буде обмін за один раз”, а буде здійснено за кілька етапів.

— Невеликі обміни відбуваються постійно. Періодично наш центр про це звітує. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених, і це буде відразу повідомлено у ЗМІ.

За словами Буданова, найбільша проблема у звільненні з полону – це витягнути командний склад. Він додав, що витягнути з полону “рядовий склад набагато легше”.

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21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що над поверненням захисників Маріуполя працює Головне управління розвідки України.

Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.