Довкола Києва створено ешелоновану систему ППО – Павлюк

Червень, 22 в 15:10

Ймовірність формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках існує, але наразі реальнішою загрозою для столиці є завдання супротивником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури.

Про це в інтерв’ю агентству Укрінформ повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

— Довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує, – сказав він.

Павлюк закликав усіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Зараз дивляться

За його словами, на сьогодні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині.

— Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати імовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів “тотальної мобілізації” резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання, — додав він.

Павлюк наголосив, що попри великі втрати серед особового складу окупантів, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс. Але сформувати ударні угруповання у стислі терміни неможливо.

Нещодавно голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич оцінив ризики повторного нападу на Київ та вторгнення армії Білорусі до України. Він зазначив, що небезпека є, адже Росія не відмовилася від своєї мети заволодіти Києвом та всією нашою державою.

За словами Завітневича, влада займається зміцненням рубежів та будівництвом нових інженерних споруд для оптимізації захисту столиці.