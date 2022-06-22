Червень, 22 в 13:55

В Україні навчальний рік 2022-2023 для закладів загальної середньої освіти планують розпочати 1 вересня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

– 1 вересня є особливою датою для всіх освітян, тому ми плануємо, щоб навчальний рік для закладів загальної середньої освіти розпочинався саме цього дня. Ми можемо сьогодні дати дозвіл в рамках автономії починати освітній процес на початку або в середині серпня. Це не є чимось неадекватним, адже вже декілька років поспіль деякі університети це впроваджують, особливо там, де є практика, індивідуальна освіта чи особливості щодо формування певного специфічного освітнього процесу. А щодо початку навчального року – плануємо 1 вересня, – сказав він.

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За словами Шкарлета, зняття обмеження щодо кількості дітей у класах стосується лише дистанційної форми навчання.

Він наголосив, що школа має бути територією безпеки, тому питання щодо форми навчання буде ухвалюватися з урахуванням багатьох аспектів.

– Це питання є комплексним. Звісно, ми всі прагнемо до соціалізації, до очного формату навчання. Водночас безпека має бути на першому місці. На сьогодні ухвалено рішення щодо формування спеціальних комісій по військових адміністраціях, яку очолюватиме профільний заступник голови ВА. Обов’язково будуть залучені працівники ДСНС, ми будемо формувати мапу безпеки і основне наше гасло: Школа – територія безпеки. Безперечно, там, де йдуть активні бойові дії – освітній процес буде дистанційний. На всіх інших територія ми закликаємо до очного освітнього процесу, – сказав він.

Також Шкарлет додав, що жодна дитина не буде залишена поза межами освітнього процесу.