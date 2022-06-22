Червень, 22 в 19:14

У Польщі гостро постав дефіцит вчителів, оскільки з 1 вересня до польських шкіл піде щонайменше 400 тис. дітей з України. Це вдвічі більше, ніж зараз. А з огляду на те, що кількість біженців може збільшитися, проблеми з учителями не уникнути.

Справа в тому, що українські класи відкриють, заявив заступник міністра освіти й науки Польщі Томаш Ржимковський, та в них нема кому викладати українську мову.

Тож уряд планує ухвалити закон, який дозволить працювати українським вчителям, що наразі перебувають у Польщі, адже двомовного персоналу в країні немає.

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Нагадаємо, що у Європі українські діти можуть навчатись у школах безкоштовно. Якщо українську дитину прийняли до польської чи чеської школи, вона не зобов’язана відвідувати дистанційне навчання в українській школі. Час навчання зараховуватимуть загалом, незалежно від того, де і скільки дитина навчалася.

Фінансова допомога

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe започаткувала програму фінансової допомоги українцям, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Наші співгромадяни, які подали заявку на таку допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих (близько 4 593 грн) на особу та 600 злотих (3 869 грн) на кожного іншого члена сім’ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

В пріоритеті на отримання грошової допомоги — українці, які особливо її потребують. Тож реєстрація у програмі не гарантує, що виплату призначать.

Джерело: gazetawroclawska.pl