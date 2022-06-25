Зброї буде ще більше: Кулеба про постачання військової допомоги від союзників

Червень, 24 в 22:26

Україна стала кандидатом на членство в Європейському Союзі – це дратує країну-агресора Росію, яка розпочала повномасштабну війну. Кремль хоче зупинити Україну на шляху до ЄС, однак він не має такої можливості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що країни світу хочуть поставити на місце Російську Федерацію, яка здійснює збройну агресію проти мирних жителів.

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– Безумовно, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу. Згадайте, 30 років нас “годували” російськими наративами про те, що Україна начебто нікому не потрібна, ніхто її не чекає в Європі, мовляв, ми повинні про це забути та розвернутися до Росії. І ось 30 років цієї роботи у смітник, тому що Україна йде в Європейський Союз. Це нарешті підтверджено і з боку Євросоюзу. Вони (Росія. – Ред.) б залюбки хотіли зупинити цей процес, але такої можливості не мають. Ті заяви Лаврова – це прояв роздратування. Але завжди, коли країна стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце.

Кулеба переконаний, що Україна “відривається” від Росії останніми мотузками. Це надихає українських воїнів і мирних жителів у різних містах.