Июнь, 28 в 19:59

Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о призыве на службу женщин Украины.

Фейк 1. Женщин от 18 до 60 лет будут забирать в армию, а затем на войну.

В Центре объяснили, что взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований.

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Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. №313.

Фейк 2. Женщин, у которых есть дети, тоже заберут в армию, а детей отдадут родственникам.

На самом деле женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет не подлежат призыву на военную службу через мобилизацию.

Фейк 3. “Я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?”

ЦПД отмечает, что взятие на учет – это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.

Фейк 4. “А не добровольно могут забрать?”

В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.