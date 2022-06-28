Червень, 28 в 19:59

Центр протидії дезінформації спростував фейки про призов на службу жінок України.

Фейк 1. Жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну.

У Центрі пояснили, що взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань.

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Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313.

Фейк 2. Жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам.

Насправді, жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

Фейк 3. “Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?”

ЦПД наголошує, що взяття на облік – це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.

Фейк 4. “А не добровільно можуть забрати?”

У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.