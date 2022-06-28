“Мы поддерживаем Украину”: в Польше запускается программа поддержки украинских деятелей культуры
Национальный институт музыки и танца Польши запускает программу Мы поддерживаем Украину (Wе support Ukraine). Цель — всесторонняя помощь украинским деятелям культуры, которые оказались на территории Польши после 24 февраля. Программа продлится до конца 2022 года.
— Наш институт уже много лет поддерживает профессиональное развитие артистов различных направлений. Особенно это важно сейчас, когда мир вокруг нас находится на грани катастрофы общечеловеческих ценностей, — отмечает директор института Катажина Мейснер.
По ее словам, цель программы — помочь художникам и артистам обрести перспективу для дальнейшей жизни, в том числе профессиональной.
Директор Института музыки и танца выразила благодарность Министерству культуры и национального наследия Польши за поддержку программы.
Отмечается, что помощь участникам программы будет предоставлена в виде:
- проживания — путем обеспечения жилищных условий;
- творческой стипендии — путем оказания финансовой помощи;
- творческого пребывания — путем обеспечения условий проживания и оказания материальной помощи.
Поддержка будет предоставляться только совершеннолетним гражданам Украины, которые легально въехали на территорию Республики Польша в период с 24 февраля 2022 года.
Речь идет об украинцах, которые ведут или намереваются вести художественную, научную, преподавательскую или исследовательскую деятельность в области искусства на территории Польши.
Поддержку будут оказывать только уполномоченные учреждения, с которыми организатор программы, то есть Национальный институт музыки и танца, заключит соответствующее соглашение.
Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму, которую можно найти по этой ссылке.
Источник: Национальный институт музыки и танца