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Факты / Украина / Общество

“Мы поддерживаем Украину”: в Польше запускается программа поддержки украинских деятелей культуры

Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
біженці в Польщі
Фото: Depositphotos

Национальный институт музыки и танца Польши запускает программу Мы поддерживаем Украину (Wе support Ukraine). Цель — всесторонняя помощь украинским деятелям культуры, которые оказались на территории Польши после 24 февраля. Программа продлится до конца 2022 года.

— Наш институт уже много лет поддерживает профессиональное развитие артистов различных направлений. Особенно это важно сейчас, когда мир вокруг нас находится на грани катастрофы общечеловеческих ценностей, — отмечает директор института Катажина Мейснер.

По ее словам, цель программы — помочь художникам и артистам обрести перспективу для дальнейшей жизни, в том числе профессиональной. 

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Директор Института музыки и танца выразила благодарность Министерству культуры и национального наследия Польши за поддержку программы

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Отмечается, что помощь участникам программы будет предоставлена в виде:

  • проживания — путем обеспечения жилищных условий;
  • творческой стипендии — путем оказания финансовой помощи;
  • творческого пребывания — путем обеспечения условий проживания и оказания материальной помощи.

Поддержка будет предоставляться только совершеннолетним гражданам Украины, которые легально въехали на территорию Республики Польша в период с 24 февраля 2022 года.

Речь идет об украинцах, которые ведут или намереваются вести художественную, научную, преподавательскую или исследовательскую деятельность в области искусства на территории Польши.

Поддержку будут оказывать только уполномоченные учреждения, с которыми организатор программы, то есть Национальный институт музыки и танца, заключит соответствующее соглашение.

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму, которую можно найти по этой ссылке.

Источник: Национальный институт музыки и танца

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