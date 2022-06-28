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Факти / Україна / Суспільство

“Ми підтримуємо Україну”: у Польщі запускається програма підтримки українських діячів культури

Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
біженці в Польщі
Фото: Depositphotos

Національний інститут музики і танцю Польщі запускає програму Ми підтримуємо Україну (Wе support Ukraine). Мета – всебічна допомога українським діячам культури, які опинилися на території Польщі після 24 лютого. Програма триватиме до кінця 2022 року.

– Наш інститут вже багато років підтримує професійний розвиток артистів різних напрямків. Особливо це важливо зараз, коли світ навколо нас знаходиться на межі катастрофи загальнолюдських цінностей, – зазначає директорка інституту Катажина Мейснер.

За її словами, мета програми – допомогти художникам і артистам знайти перспективу для подальшого життя, зокрема професійного.

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Директорка Інституту музики і танцю висловила подяку Міністерству культури та національної спадщини Польщі за підтримку програми.

Зазначається, що допомога учасникам програми буде надана у вигляді:

  • проживання – шляхом забезпечення житлових умов;
  • творчої стипендії – шляхом надання фінансової допомоги;
  • творчого перебування – шляхом забезпечення умов проживання та надання матеріальної допомоги.

Підтримка надаватиметься тільки повнолітнім громадянам України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року.

Йдеться про українців, які ведуть або мають намір вести художню, наукову, викладацьку або дослідницьку діяльність в галузі мистецтва на території Польщі.

Підтримку надаватимуть лише уповноважені установи, з якими організатор програми, тобто Національний інститут музики і танцю, укладе відповідну угоду.

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно заповнити форму, яку можна знайти за цим посиланням.

Джерело: Національний інститут музики і танцю

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