Июнь, 28 в 7:42

В результате удара российских захватчиков по торговому центру Амстор в Кременчуге 27 июня погибли 18 человек. Один человек скончался в больнице.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, 36 человек считаются пропавшими без вести.

– 18 погибших. Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать, – отметил он.

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Также Лунин рассказал, что всю ночь на руинах работали более тысячи человек – спасателей, полицейских, медиков и волонтеров. Поиски людей продолжаются, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В ГСЧС также добавили, что за медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения г. Кременчуг.

28 июня поисково-спасательные работы в городе продолжаются. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Всего к работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в т.ч. 14 психологов) и 70 единиц техники.

Напомним, что 27 июня российские захватчики нанесли удары двумя ракетами по ТЦ Амстор в Кременчуге. Было известно о 16 погибших и 59 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из ТЦ перед тем, как туда попали российские ракеты.

Кроме того, 28 июня Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить обстрелы российскими войсками гражданских в Украине.

Фото: ГСЧС