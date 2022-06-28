Из российского плена освобождены 17 украинских защитников — ГУР

Июнь, 28 в 14:43

28 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. В результате обмена домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

— Пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждаются в неотложном лечении. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается, — говорится в сообщении ГУР.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Россия удерживает в тюрьмах более 1,5 тыс. украинских граждан как военнопленных.

Сейчас смотрят

Источник: ГУР МО Украины