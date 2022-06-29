Україна повернула з полону 144 військових, з них 95 – оборонці Азовсталі

Червень, 29 в 17:31

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники України. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

— Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців Азовсталі. Серед них – 43 військовослужбовці полку Азов, – йдеться у повідомленні.

Загалом у ГУР зазначили, що було звільнено:

59 – бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

Повідомляється, що з них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського і старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

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Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. У розвідці повідомили, що всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Напередодні, 28 червня, повідомлялося про черговий обмін за формулою 17 на 15. Внаслідок обміну додому повернулися 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного.

В одному з нещодавніх інтерв’ю голова ГУР України Кирило Буданов повідомляв, що українська розвідка володіє інформацією про долю майже усіх полонених українських військових з Азовсталі.

Щодо повернення українських військових з ворожого полону він наголошував, що “це не буде обмін за один раз”, а буде здійснено за кілька етапів.