Июнь, 29 в 18:43

Трудовая книжка является одним из важнейших документов гражданина, потому что подтверждает его трудовую деятельность и устанавливает общий, непрерывный и специальный стаж.

Как восстановить трудовую книжку в Украине — читайте в нашем материале.

Что делать при потере трудовой книжки

Относиться к этому документы нужно крайне внимательно. Если вы случайно потеряли или повредили трудовую книжку, ее можно восстановить.

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В первую очередь, обратитесь по месту последней работы. Напишите заявление об утере документа. Не позднее 15 дней после заявления работодатель должен выдать вам новую трудовую с надписью Дубликат.

Учитывайте то, что в условиях военного положения сроки могут быть другие.

В общем, этот дубликат не отличается от обычной трудовой книжки. Заполняется он по общим правилам.

Также дубликат трудовой будет содержать записи об общем стаже работы.

Общий стаж, не подтвержденный документами, записывается суммарно, то есть указывается общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения на каком предприятии, в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.

Если вам необходимо иметь перечень занимаемых должностей и точную информацию о каждой работе — необходимо обращаться к предыдущим работодателям с заявлением.

На ваших прошлых местах работы вам должны предоставить справки, подтверждающие общий стаж.

Если предприятие на котором вы работали уже ликвидировано, вы можете отправить запрос в архив. Справка из архива выдается в течение тридцати дней.

Получив все уточняющих документы, вам нужно подать заявление о выдаче дубликата трудовой книжки по последнему месту трудоустройства и подтвердить свой предыдущий стаж работы.

Восстановление через Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины имеет на своем электронном портале сервис Электронная трудовая книжка.

На самом деле, это удобный сервис, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах.

В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Чтобы узнать всю информацию о стаже работы, вам нужно:

перейти на портал ПУФ

войти с помощью цифровой электронной подписи — его можно бесплатно получить в одном из аккредитованных центров, онлайн или просто обратившись в Пенсионный фонд;

в списке АЦСК выберите место, где вы получали свою электронную подпись;

введите пароль.

Далее вам потребуется найти пункт Электронная трудовая книжка. В разделе Записи трудовой книжки вы увидите всю информацию о трудовых отношениях и стаже.

Однако такой способ возможен только для тех, кто в прошлом подавал скан-копии всех документов в электронный портал.

Если же вы этого не делали, информация о стаже в Электронной трудовой книжке будет отсутствовать.