Май, 27 в 13:16

В конце апреля в Украине вступил в силу закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства. Законом предусмотрена, в частности, возможность досрочного назначения пенсии по возрасту.

Как во время военного положения происходит назначение пенсии по возрасту и как ее оформить — читайте в материале Фактов ICTV.

Процесс назначения пенсии в условиях войны

При наличии всех необходимых документов, для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от региона.

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Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку Пенсионный фонд владеет Реестром застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, который официально работал.

В связи с активными боевыми действиями в определенных регионах работа сервисных центров ПФУ может быть ограничена. Или ведомства могут не работать вовсе.

Перечень сервисных центров Пенсионного фонда Украины, к которым можно обратиться для решения пенсионных вопросов, можно посмотреть здесь.

Обратите внимание, что в 2022 году пенсия по возрасту лицам, которым исполнилось 60 лет, назначается при наличии не менее 29 лет страхового стажа.

Если заявление о назначении пенсии будет подано не позже трех месяцев со дня достижения 60 лет, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения 60 лет.

Если обращение за назначением пенсии состоится позже, то оно будет назначено с даты обращения.

Как оформить пенсию по возрасту онлайн

Оформить пенсию по возрасту можно и онлайн через портал Дія. Необходимо лишь подать заявку.

Шаг 1. Зайдите на сайт Дія.

Шаг 2. Авторизируйтесь с помощью электронной подписи или файлового или аппаратного ключа.

Шаг 3. Укажите место своего проживания.

Шаг 4. Заполните заявку, пользуясь подсказками Дії.

Если заявка на назначение пенсии по возрасту была согласована, вам поступит соответствующее сообщение. Получить пенсию вы сможете в Пенсионном фонде Украины или в Территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Какие документы необходимы

Для назначения пенсии по возрасту, вам необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для пенсионного удостоверения.

Женщины в случае смены фамилии предоставляют свидетельство о браке.

Необходимые документы для назначения пенсии через Дію: