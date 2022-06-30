Червень, 30 в 13:27

Більшість українців, які змінили місце проживання через спровоковану РФ повномасштабну війну (внутрішні переселенці), планують повернутися додому. Крім того, громадяни України поступово повертаються до роботи.

Про це свідчать результати чотирнадцятої хвилі загальнонаціонального опитування під назвою Україна в умовах війни, яке провела соціологічна група Рейтинг.

За даними соціологів, кількість респондентів, які були змушені залишити місце постійного проживання після 24 лютого, залишається практично незмінною. При цьому зросла кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі східних та південних регіонів України, де зараз відбуваються активні бойові дії, зменшилася – з центральних регіонів.

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Під час опитування 87% респондентів заявили, що планують повернутися додому: 15% із них – найближчим часом, 24% – ще почекають, 48% – повернуться після завершення війни. Водночас 8% опитаних зазначили, що вже не повернуться додому.

– Порівняно із квітнем цього року зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно, зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться, – зазначається в результатах опитування.

Крім того, соціологи з’ясували, що українці продовжують поступово повертатися на роботу. Так, 38% респондентів серед тих, хто працював до повномасштабної війни, повернулися на робочі місця у звичному режимі, ще 18% працюють у дистанційному режимі, а 7% – знайшли нове місце роботи. Тобто загалом 63% опитаних, які працювали до 24 лютого, мають зараз роботу.

Водночас третина опитаних (35%) досі не працюють: найбільше – серед наймолодших та найстарших респондентів, жінок, мешканців східних та південних регіонів України.

Найкращою є ситуація з поверненням на роботу в центральних та західних регіонах.

Згідно з результатами опитування, в умовах війни серед українців спостерігається тенденція до зміни звичної поведінки та пріоритетів: зокрема до обмеження себе в задоволеннях, у можливості радіти життю або вести “мирне життя”. Це може бути пов’язано з тим, що громадяни відчувають “провину вцілілого” та інші характерні для війни стани.

Так, 59% опитаних вважають, що під час війни потрібно суттєво обмежувати себе в розвагах і покупках. Водночас 36% респондентів переконані, що, попри війну, слід намагатися жити повноцінним життям (найбільше таких громадян серед молоді до 35 років – 48%).

– Також менше обмежують себе люди, які повноцінно (55%) або частково працюють (58%), вірогідно, вважаючи, що їхній фронт – економічний (сплата податків, допомога армії), – уточнили соціологи.

Значних гендерних відмінностей у самообмеженні серед українців не спостерігається. Водночас жінки до 35 років частіше намагаються жити повноцінним життям (54%), ніж чоловіки цієї вікової категорії (44%).

– Однією з важливих причин такої відмінності є соціальна прийнятність такої поведінки для жінок. У чоловіків під час війни, на думку більшості – інші ролі, – пояснили соціологи.

Під час повномасштабної війни українці вважають найбільш прийнятним для себе: відвідувати спортзал (84%) та салони краси (67%), а також святкувати свій день народження (62%).

Менш прийнятним українці вважають дозвілля на природі (смажити шашлики) – лише 42% ставляться до цього позитивно. Крім того, респонденти не поспішають відвідувати ресторани та кафе (лише 37% вважають це прийнятним в умовах війни), купувати дорогі продукти та одяг (36%).

– Отже, спорт як ознака здорового способу життя та підтримки себе в хорошій фізичній формі і догляд за собою є позитивною поведінкою, дозволеною під час війни. Інші позиції, вірогідно, вважаються надлишковими, такими, без яких можна обійтися, – зазначили соціологи.

До самообмеження найбільше схильні люди старшого віку (51+), особливо якщо йдеться про відвідування кафе, купівлю дорогих речей та продуктів. Крім того, нижчою є підтримка “поведінки мирного життя” серед жінок (окрім відвідування салонів краси), на відміну від чоловіків.

Трохи менше намагаються себе обмежувати громадяни, які мають родичів на фронті.

– Можливо, це пов’язано з тим, що вони менше відчувають провину, оскільки хтось із близьких уже “сплачує” за їхнє мирне життя, – припускають соціологи.

Мешканці західних регіонів України частіше вважають неприйнятною купівлю дорогого одягу та продуктів, а також святкування дня народження.

Соцопитування проводилося 18-19 червня 2022 року серед громадян віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, а також територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Було опитано 1 200 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Фото: Рейтинг