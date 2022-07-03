Июль, 02 в 21:25

Боевик террористической “ДНР” в телефонном разговоре рассказал жене, что не имеет никакого желания воевать и хочет убежать с фронта.

Соответствующий перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так жена говорит, что очень много вывозят с фронта раненых и убитых оккупантов. На что ее муж отвечает утвердительно.

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— Ми тут вчера в такой пи**орез попали. Думал, что больше не услышу тебя… Та как тут не рисковать, когда тут больше никого нет. Что я возьму брошу и убегу? — говорит оккупант.

Также боевик рассказал своей жене, что 4-й батальон взял в плен комбата и заставили его быть вместе с ними, чтобы он не смог убежать.

— У них там 300-х дох**ща… Мы вчера тоже загрузили машины и готовы были убегать, но пришла команда оставаться стоять… Вчера 20 человек раненых россиян вывезли, — говорит оккупант.

Ранее СБУ опубликовала перехват, на котором российские агрессоры хвастаются своим родным, как с особенной жестокостью добивают раненых украинцев. Войну в Украине они, тем временем, называют “вечериночкой”.