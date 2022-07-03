Липень, 02 в 21:25

Бойовик терористичної “ДНР” у телефонній розмові розповів дружині, що не має жодного бажання воювати та хоче втекти з фронту.

Відповідне перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, дружина говорить, що дуже багато вивозять із фронту поранених та вбитих окупантів. На що її чоловік відповідає ствердно.

Зараз дивляться

– Ми тут учора в такий пі**оріз потрапили. Думав, що більше не почую тебе… Та як тут не ризикувати, коли більше нікого немає. Що я візьму кину і втечу? – каже окупант.

Також бойовик розповів своїй дружині, що 4-й батальйон взяв у полон свого комбата та змусили його бути разом із ними, щоб він не зміг втекти.

– У них там 300-х дох**ща… Ми вчора також завантажили машини і готові були тікати, але прийшла команда залишатися стояти… Вчора 20 осіб поранених росіян вивезли, – каже окупант.

Раніше СБУ опублікувало перехоплення, на якому російські агресори хваляться своїм рідним, як із особливою жорстокістю добивають поранених українців. Війну в Україні вони тим часом називають “вєчєріночкою”.