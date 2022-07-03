Где найти работу в Украине: в каких сферах можно получать 10-15 тыс. грн

Июль, 03 в 12:13

Количество вакансий, которые сегодня есть официально на рынке, колеблется между 24-30 тыс. мест. В то же время кандидатов, которые ищут работу, гораздо больше.

Больше всего людей, по данным Государственного центра занятости, ищут ее в сферах оптовой и розничной торговли, обслуживания и ремонта оборудования и машин, перерабатывающей промышленности, секторе сельского хозяйства и всего, что касается питания и фармакологии.

Без специального образования сегодня центр занятости насчитал около 2,5 тыс. вакансий.

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– Это самые простые профессии – подсобные рабочие, рабочие в сельском хозяйстве, помощники во время проведения ремонтных работ. Это так называемые серые воротнички. Водитель – это не самая простая профессия, потому что здесь нужна категория. Просто сесть за руль – это вариант. Но да, на водителей есть спрос. Только по Киеву есть предложения от 17 до 30 тыс. грн. Это водители преимущественно грузовых автомобилей, перевозка, логистика, доставка грузов, гуманитарной помощи. Для токарей есть вакансии по Киеву на зарплату 17-20 тыс., электромонтеры – от 15 до 20 тыс. грн. Есть вакансии в столице для врачей – от 16 до 27 тыс. грн в зависимости от категории, – говорит заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

По данным сайта по поиску работы Work.ua, популярные такие вакансии, как менеджеры по продажам, администраторы, бухгалтеры, водители, повара.

— Бизнес нуждается прежде всего в тех, кто умеет продавать, то есть приносить деньги, и тех, кто умеет организовывать (руководители, администраторы). Это два таких направления, которые важны для возобновления бизнеса: малого, среднего, большого, – говорит пиар-директор портала Work.ua Максим Пилипенко.

Если искать работу на зарплату в 10-15 тыс. грн, то самые популярные должности в Украине – это продавец-консультант, администратор, повар, бухгалтер, офис-менеджер, кассир, а также бариста, швея, кладовщик, грузчик, мастер маникюра, оператор call-центра, официант.

Больше всего персонала ищет продуктовый ритейл на должности продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, менеджеров зала, администраторов торгового зала, подтверждают коллеги по рынку с grc.ua.

– Сегодня много ищут продавцов. На такую ​​должность устроиться достаточно легко, но не столь много желающих получить эту работу. Потому что там есть смены, работа сложная. У них зарплаты невысокие – от 10 тыс. грн. Чуть выше у администраторов торгового зала. Однако все равно эта заработная плата ниже средней по Украине в целом. И до войны, и теперь продавцы, работники в сфере рабочих профессий, строители, сельское хозяйство входили в десятку востребованных должностей, – отмечает руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua Руслана Березивская.

Она добавляет, что на зарплату в 10-15 тыс. есть также вакансии для охранников. Их не так много в целом по рынку, потому что они первыми подвергались сокращению и во время пандемии, и теперь, но они есть.

Есть еще, как вариант подработки, вакансии тайных покупателей. Их много. Но достаточно трудно выполнить все требования, чтобы получить эту зарплату. Ты идешь в кафе, магазин или заправку, изучаешь все стандарты качества, которые должен проверить. У тебя есть сценарий, которого необходимо придерживаться. Ты должен сделать и добавить фото чека, аудиозапись качественную, заполнить анкету.

— Деньги поступают не сразу, а лишь примерно через два месяца, пока компания, которая проводила проверку, и компания, которую проверяли, рассчитаются. И чтобы иметь минимальный заработок, нужно делать несколько закупок каждый день. То есть это довольно сложно. Но если есть потребность в деньгах и нет другой возможности, то есть такой вариант, — отмечает аналитик.

Одно из последних исследований grc.ua показало, что украинцы, которые работали в офисах и оказались без работы, готовы работать руками.

– Именно офисные работники прежде всего страдают от кризисов на рынке труда, теряют работу, подпадают под сокращение. И вот исследование показало, что украинцы готовы ради подработки или смены профессии работать руками. Мы трудолюбивая нация. Женщины умеют шить, вышивать, готовить, печь торты, делать маникюр. Мужчины могут работать с электроприборами, сантехникой. И в рабочих профессиях, где эти навыки могут быть востребованы, зарплаты достаточно маленькие – от 10–15 тыс. грн. Работа тяжелая, а зарплаты небольшие. Но в целом украинцы готовы менять белый воротничок на синий, — добавляет Березивская.

Сегодня многим людям важна возможность работать дистанционно, ведь немало украинцев переехали в другие регионы или за границу.

Так вот зарплату в размере 10-15 тыс., устраиваясь и выполняя работу дистанционно, можно получить на таких должностях, как журналист, SMM-менеджер, преподаватель английского или немецкого языка, автор студенческих работ, оператор call-центра, контент-менеджер, автор, менеджер по туризму.

— Приблизительно 15% из всех вакансий – это дистанционная работа. К примеру, в этот же период в прошлом году было 5% вакансий дистанционной работы. Хотя тогда и вакансий было 100 тыс., а сегодня 30 тыс. Но все равно мы видим, что доля дистанционной работы увеличилась, – говорит Максим Пилипенко.

В целом рынок труда переживает глубокий кризис: сегодня работодатель диктует условия, выбирает работника, а не наоборот.