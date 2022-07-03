Июль, 03 в 12:31

Последнее повышение пенсий в Украине состоялось с 1 июля, до конца 2022 года планируется еще дважды – в октябре и декабре.

Какие перерасчеты пенсий предусмотрены до конца 2022

С 1 октября состоится перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты с 6 500 грн до 6 700 грн:

В частности, возрастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц 65 + , имеющих страховой стаж: мужчины минимум 35 лет, а женщины – 30 лет. Минимальная выплата составит 2680 грн.

, имеющих страховой стаж: мужчины минимум 35 лет, а женщины – 30 лет. А пенсионеры от 70 до 75 лет с этой даты будут получать ежемесячную компенсацию в размере 300 грн (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 грн). Если лицо достигнет 70-летия после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена ​​с даты достижения этого возраста.

(в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 грн). Если лицо достигнет 70-летия после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена ​​с даты достижения этого возраста. Кроме того, для украинцев 70+ со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн. Если страховой стаж меньше, пенсионные выплаты определяются пропорционально страховому стажу, исходя из размера 3 000 грн.

Следующее повышение пенсий состоится с 1 декабря из-за роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 093 грн:

Сейчас смотрят

Для украинцев до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании и не работающих, минимальная пенсионная выплата будет установлена ​​на уровне 2,5 тыс. грн.

Для лиц, страховой стаж у которых меньше 35 и 30 лет, минимальная пенсия будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, исходя из размера 2 500 грн.

С 1 июля минимальная пенсия выросла с 1 934 грн до 2 027 грн из-за увеличения прожиточного минимума.

В то же время, минимальная пенсия шахтеров выросла на 279 гривен и составляет теперь 6 081 грн.

Источник: ПФУ