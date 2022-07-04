Июль, 03 в 22:42

Вооруженные силы Украины вернутся в Лисичанск благодаря тактике и увеличению поставок современного оружия, чтобы освободить город от российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— У России достаточно Смерчей, Ураганов, Градов, чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас самую большую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов каждый день на одном участке фронта, — отметил глава государства.

По его мнению, слова обвал, дефицит и бедность в скором времени будут ассоциироваться только с Российской Федерацией.

Сейчас смотрят

— Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Они потеряли более 35 тыс. солдат убитыми, и это еще консервативная оценка.

По его словам, российская армия в очередной раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск и Харьков из реактивной артиллерии и систем Смерч. Только в Славянске уже погибли шесть человек, еще 20 человек ранены. Погибла девочка Ева, которой в августе этого года должно было исполниться 10 лет.

Зеленский заявил, что постепенно Вооруженные силы Украины продвигаются вперед на Харьковщине, в Херсонской области и на море, в частности, на острове Змеиный. Он считает, что в скором времени Украина сможет также освободить Донбасс.