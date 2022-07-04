Липень, 03 в 22:42

Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Росія має достатньо Смерчів, Ураганів, Градів, щоб знищувати в Україні місто за містом. Вони зібрали на Донбасі зараз найбільшу свою вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту, – зазначив глава держави.

На його думку, слова обвал, дефіцит та бідність незабаром асоціюватимуться лише з Російською Федерацією.

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– Російська економіка опинилась в найбільшій кризі за останні 50 років. Вони втратили понад 35 тис. солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка.

За його словами, російська армія вкотре жорстоко обстріляла Словʼянськ, Краматорськ та Харків з реактивної артилерії та систем Смерч. Лише у Словʼянську вже загинуло шестеро людей, ще 20 осіб поранені. Загинула дівчинка Єва, якій у серпні цього року мало б виповнилося 10 років.

Зеленський заявив, що поступово Збройні сили України рухаються вперед на Харківщині, у Херсонській області та на морі, зокрема, на острові Зміїний. Він вважає, що незабаром Україна зможе також звільнити Донбас.