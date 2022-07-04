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ДБР повідомило про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна Запоріжжя

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ДБР повідомило про підозру у держзраді екскомандиру підводного човна Запоріжжя
Фото: УНІАН

Екскомандиру підводного човна Запоріжжя ВМС ЗСУ правоохоронці повідомили про підозру у держзраді. Чоловік у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму здав ворогу єдину українську субмарину без бою. Після командир присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті.

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Нині він обіймає посаду заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ та воює проти України на боці окупантів.

Слідчі ДБР повідомили чоловіку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше ДБР повідомило про підозру капітану російського крейсера Адмірал Макаров та командиру ракетного катера Вышний Волочёк. Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.

Джерело: ДБР
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