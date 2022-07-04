Июль, 04 в 7:03

В оккупированном Снежном Донецкой области мощно горит вражеский склад боеприпасов – это работа ВСУ с помощью системы HIMARS.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

С 2014 года на завод химического машиностроения Снежнянскхиммаш оккупанты завозили нереальное количество техники и боеприпасов.

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– Город находится действительно в глубоком тылу, и то, что удалось туда достать – это нереально круто, – отмечают в ВСУ.

Стоит отметить, что несколько дней назад Вооруженные силы Украины попали в ремонтно-механический завод в Луганской области, в оккупированных Ровеньках, где враг ремонтировал свою технику.

Аналитики американского Института изучения войны также рассказали, что Вооруженные сили Украины использовали предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для нанесения удара по российскому складу боеприпасов на мелитопольском аэродроме 3 июля.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли два удара по одному из четырех российских складов в Мелитополе.

2 июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о колоссальном уничтожении вражеского корпусного склада в Попасной Луганской области. Также ВСУ уничтожили склад боекомплекта в Ровеньках (Луганская область).

Кроме того, наши военные ударили по вражескому складу ГСМ в Ясиноватой.