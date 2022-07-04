Липень, 04 в 7:03

В окупованому Сніжному Донецької області потужно палає ворожий склад боєприпасів – це робота ЗСУ за допомогою системи HIMARS.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що з 2014 року на завод хімічного машинобудування Сніжнянськхіммаш окупанти завозили нереальну кількість техніки та боєприпасів.

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– Місто знаходиться дійсно в глибокому тилу, і те, що вдалося туди дістати — це нереально круто, – розповіли в ЗСУ.

Варто зазначити, що кілька днів тому Збройні сили України влучили в ремонтно-механічний завод на Луганщині, в окупованих Ровеньках, де ворог ремонтував свою техніку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також розповіли, що Збройні сили України використали надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для завдання удару по російському складу боєприпасів на мелітопольському аеродромі 3 липня.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали двох ударів по одному з чотирьох російських складів у Мелітополі.

2 липня радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про колосальне знищення ворожого корпусного складу в Попасній Луганській області. Також ЗСУ знищили склад боєкомплекту у Ровеньках (Луганська область).

Крім того, наші військові вдарили по ворожому складу ПММ в Ясинуватій.