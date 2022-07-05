Июль, 04 в 21:31

Министерство обороны выплатило все деньги украинским военным, служащим и обороняющим родину от российской армии. Сейчас нет никаких задолженностей по выплатам ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала ICTV.

– Задолженностей нет. Мы каждый четверг делаем брифинги. И начиная с 24 февраля, никаких задолженностей по выплатам нет. Почему я говорю с 24 февраля? Тогда были добавлены выплаты, которые называют боевыми, всем военнослужащим дополнительно — это 30 тыс. грн. И еще 100 тыс. грн тем, кто находится непосредственно в зоне боевых действий. Никаких задолженностей нет. Дважды в месяц Министерство обороны перечисляет деньги в войска, а те уже военным.

Заместитель главы Минобороны отметила, что бывают единичные случаи, когда военных не оформляли на дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн, потому что они не выполнили свои обязанности в зоне боевых действий.

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