Маляр рассказала, есть ли долги по “боевым” выплатам украинским военным
Министерство обороны выплатило все деньги украинским военным, служащим и обороняющим родину от российской армии. Сейчас нет никаких задолженностей по выплатам ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала ICTV.
– Задолженностей нет. Мы каждый четверг делаем брифинги. И начиная с 24 февраля, никаких задолженностей по выплатам нет. Почему я говорю с 24 февраля? Тогда были добавлены выплаты, которые называют боевыми, всем военнослужащим дополнительно — это 30 тыс. грн. И еще 100 тыс. грн тем, кто находится непосредственно в зоне боевых действий. Никаких задолженностей нет. Дважды в месяц Министерство обороны перечисляет деньги в войска, а те уже военным.
Заместитель главы Минобороны отметила, что бывают единичные случаи, когда военных не оформляли на дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн, потому что они не выполнили свои обязанности в зоне боевых действий.
– Действительно, бывают единичные случаи, когда неправильно или некорректно оформлены документы. Это то, что делает командир, чтобы было ясно. Со своей стороны Министерство обороны полностью в том запросе, который существует от Вооруженных сил Украины на выплату денежного обеспечения, полностью перечисляет эти средства. Единственное, что бывают движения денег от войск к непосредственно военнослужащему. Есть вопросы, которые возникают по конкретным случаям, где не оформили должным образом, или вообще не оформили, что человек был в зоне боевых действий, потому что не выполнил на месте свои обязанности. Вся информация поступает в Министерство обороны. В этих конкретных случаях мы разбираемся, – подчеркнула Маляр.