Маляр розповіла, чи є борги по “бойових” виплатах українським військовим
Міністерство оборони виплатило всі гроші українським військовим, які служать та обороняють батьківщину від російської армії. Наразі немає жодних заборгованостей щодо виплат ЗСУ. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу ICTV.
– Заборгованостей немає. Ми щочетверга робимо брифінги. І починаючи з 24 лютого, ніяких заборгованостей у виплатах немає. Чому я говорю з 24 лютого? Саме тоді були додані виплати, які називають бойовими, всім військовослужбовцям додатково – це 30 тис. грн. І ще 100 тис. грн тим, хто перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. Ніяких заборгованостей немає. Двічі на місяць Міністерство оборони перераховує гроші у війська, а ті вже військовим.
Заступниця глави Міноборони зазначила, що трапляються поодинокі випадки, коли військових не оформлювали на додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн, тому що вони не виконали свої обов’язки у зоні бойових дій.
– Дійсно, бувають поодинокі випадки, коли неправильно або некоректно оформлені документи. Це те, що робить командир, щоб було зрозуміло. Зі свого боку Міністерство оборони повністю у тому запиті, який існує від Збройних сил України на виплату грошового забезпечення, повністю перераховує ці кошти. Єдине, що бувають рухи грошей від військ до безпосередньо військовослужбовця. Є питання, які виникають за конкретними випадками, де неналежним чином оформили, або взагалі не оформили, що людина була у зоні бойових дій, тому що не виконала на місці свої обов’язки. Вся інформація надходить до Міністерства оборони. У цих конкретних випадках ми розбираємося, – наголосила Маляр.