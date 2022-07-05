Липень, 04 в 21:31

Міністерство оборони виплатило всі гроші українським військовим, які служать та обороняють батьківщину від російської армії. Наразі немає жодних заборгованостей щодо виплат ЗСУ. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу ICTV.

– Заборгованостей немає. Ми щочетверга робимо брифінги. І починаючи з 24 лютого, ніяких заборгованостей у виплатах немає. Чому я говорю з 24 лютого? Саме тоді були додані виплати, які називають бойовими, всім військовослужбовцям додатково – це 30 тис. грн. І ще 100 тис. грн тим, хто перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. Ніяких заборгованостей немає. Двічі на місяць Міністерство оборони перераховує гроші у війська, а ті вже військовим.

Заступниця глави Міноборони зазначила, що трапляються поодинокі випадки, коли військових не оформлювали на додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн, тому що вони не виконали свої обов’язки у зоні бойових дій.

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