Июль, 04 в 21:54

В Донецкой области образовали 14 военных администраций — указ президента

В Донецкой области создали 14 военных администраций. Соответствующий указ №469/2022 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Какие военные администрации создали Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Северскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области. Начальником Краматорской ГВА назначили Александра Гончаренко, Лиманской ГВА – Александра Журавлева, Николаевской ГВА – Юрия Подлесного. Главой Черкасской поселковой ВА назначен Алексей Кривоконь, а Бахмутской ГВА — Алексей Рев. Алексей Воробьев назначен начальником Северской городской военной администрации. Сергей Гошко возглавит Соледарскую ГВА. Сергей Чаус стал начальником Часовоярской ГВА. Сейчас смотрят Читайте Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована - Зеленский

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