В Донецкой области образовали 14 военных администраций — указ президента
Фото: Офис президента
В Донецкой области создали 14 военных администраций. Соответствующий указ №469/2022 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Какие военные администрации создали
- Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Северскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;
- Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;
- Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.
Начальником Краматорской ГВА назначили Александра Гончаренко, Лиманской ГВА – Александра Журавлева, Николаевской ГВА – Юрия Подлесного.
Главой Черкасской поселковой ВА назначен Алексей Кривоконь, а Бахмутской ГВА — Алексей Рев. Алексей Воробьев назначен начальником Северской городской военной администрации. Сергей Гошко возглавит Соледарскую ГВА. Сергей Чаус стал начальником Часовоярской ГВА.
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