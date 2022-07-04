Есть риски, что Луганская область будет полностью оккупирована — Зеленский

Июль, 03 в 21:12

Существует риск полной оккупации Луганской области вражескими войсками. Об этом 3 июля на совместном брифинге с премьер-министром Австралии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Есть риски, что Луганская область будет оккупирована полностью. Они нам понятны. Но ежедневно может меняться ситуация, — подчеркнул президент.

Он отметил, что “ускорение поставок оружия позволит иметь огневое преимущество”.

В воскресенье, 3 июля, Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

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По данным Генерального штаба ВСУ, командование приняло решение об уходе украинских защитников, чтобы сохранить жизнь наших бойцов.

В Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают борьбу, обязательно вернутся и победят российских оккупантов.