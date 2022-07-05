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У Донецькій області утворили 14 військових адміністрацій — указ президента

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський
Фото: Офіс президента

У Донецькій області створили 14 військових адміністрацій. Відповідний указ №469/2022 підписав президент України Володимир Зеленський.

Які військові адміністрації створили

  • Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.

Начальником Краматорської МВА призначили Олександра Гончаренка, Лиманської МВА – Олександра Журавльова, Миколаївської МВА – Юрія Подлісного.

Главою Черкаської СВА призначено Олексія Кривоконя, а Бахмутської МВА – Олексія Реву. Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської міської військової адміністрації. Сергій Гошко очолить Соледарську ВДА. Сергій Чаус став начальником Часовоярської ВДА.

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Джерело: Офіс президента
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