У Донецькій області утворили 14 військових адміністрацій — указ президента
Фото: Офіс президента
У Донецькій області створили 14 військових адміністрацій. Відповідний указ №469/2022 підписав президент України Володимир Зеленський.
Які військові адміністрації створили
- Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.
Начальником Краматорської МВА призначили Олександра Гончаренка, Лиманської МВА – Олександра Журавльова, Миколаївської МВА – Юрія Подлісного.
Главою Черкаської СВА призначено Олексія Кривоконя, а Бахмутської МВА – Олексія Реву. Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської міської військової адміністрації. Сергій Гошко очолить Соледарську ВДА. Сергій Чаус став начальником Часовоярської ВДА.
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