Июль, 05 в 1:05

В Украине ввели комендантский час, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и эффективно противодействовать диверсионно-разведывательным группам. Украинцев призывают соблюдать вынужденные ограничения, иначе могут начать штрафовать за нарушения. В частности, граждане могут нести административную ответственность.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала ICTV. По его словам, хотят установить официальную ответственность за нарушение комендантского часа.

— Комендантский час – требование времени. Это не прихоть, чтобы ограничить передвижение людей. Это вопрос противодействия ДРГ и перемещение чувствительных грузов во время комендантского часа. Это вопрос безопасности на улице, которая нуждается в соответствующих мерах, — подчеркнул глава МИД Украины.

Монастырский призвал граждан придерживаться комендантского часа, предусмотренного в областях Украины. После объявления военного положения в Украине ввели ограничения на пребывание на улице в определенные часы. Например, в Киеве продолжается комендантский час с 23:00 до 05:00 каждый день, а в других регионах это время может отличаться.