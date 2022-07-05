Липень, 05 в 1:05

В Україні запровадили комендантську годину, щоб забезпечити безпеку мирних жителів та ефективно протидіяти диверсійно-розвідувальним групам. Українців закликають дотримуватися вимушених обмежень, інакше можуть почати штрафувати за порушення. Зокрема, громадяни можуть нести адміністративну відповідальність.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, хочуть встановити офіційну відповідальність за порушення комендантської години.

– Комендантська година – вимога часу. Це не забаганка, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ і переміщення чутливих вантажів під час комендантської години. Це питання безпеки на вулиці, що потребує відповідних заходів, – наголосив глава МЗС України.

Монастирський закликав громадян дотримуватися комендантської години, яка передбачена в областях України. Після оголошення воєнного стану в Україні запровадили обмеження щодо перебування на вулиці у визначені години. Наприклад, у Києві триває комендантська година з 23:00 до 05:00 щодня, а в інших регіонах цей час може відрізнятися.