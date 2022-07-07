Липень, 06 в 22:06

Боєць полку Азов, якого знають за позивним Торк, став одним із українських захисників Маріуполя, яких наприкінці червня під час обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну територію України. Наразі воїн перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

У Маріуполі внаслідок російських обстрілів Торк дістав важке поранення. Він стікав кров’ю, однак зміг переплисти річку під обстрілами та дістатися заводу Азовсталь. Він бачив смерть інших захисників та полеглих воїнів, тому після побаченого вже не боявся російського полону.

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– Стало зрозуміло, що ми тут до останнього. Ногу відрізають, у пакет кидають. А інші поранені хлопці тримають цей пакет. Єдине, що залишилось після полону, це фотографія з нареченою. Вона трохи “поплила” після річки, але вціліла, – розповів боєць.

За його словами, стан наших захисників лише стабілізували, проте їм не проводили необхідних хірургічних операцій. Про доступ до ліків взагалі краще не згадувати, оскільки гуманітарна допомога не доходила до бійців на Азовсталі.

Торк розповів, що у російському полоні вони були в так званому інформаційному вакуумі. Солдати РФ постійно подавали фейкові новини як правду. Зокрема, від них звучало, що начебто Харків вже не перебуває під контролем України. Однак потім бійці дізналися, що це була лише чергова брехня окупантів.