Липень, 06 в 18:58

Російська армія утримує у морі у бойовій готовності чотири носії високоточної зброї для завдання ракетних ударів по території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському напрямку російські війська ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників, щоб дізнатися точні місця позицій українських захисників.

На Харківському напрямку ворог утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли по Соснівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Циркунам, Петрівці та Мосьпановому.

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Російські війська завдали авіаудару поблизу Рубіжного. Ворожі штурмові дії у напрямку Козача Лопань – Соснівка українські воїни успішно відбили.

На Слов’янському напрямку російська армія намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. РФ обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке – Мазанівка, однак вони отримали відсіч українських захисників, після чого їм довелося відійти зі значними втратами.