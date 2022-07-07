Июль, 07 в 14:03

Централизованное отопление обеспечивает всех украинцев теплом зимой. Благодаря ему в наших домах относительно тепло.

Прогнозируют, что нынешняя зима будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому украинцы уже сейчас начинают готовиться к суровым морозам в собственных домах.

Одной из самых популярных альтернатив централизованному является автономное отопление.

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Что такое автономное отопление, как его провести в квартиру и сколько это будет стоить — узнавали Факты ICTV.

Что такое автономное отопление

Часто люди путают автономное и индивидуальное отопление. Однако это разные вещи. Автономное отопление — это котельная в доме или жилом комплексе, которая бесперебойно обеспечивает владельцев квартир теплом и горячей водой.

Она позволяет самому регулировать температуру в квартире, легко и без проблем поддерживать тепло, включать и отключать в любой момент и следить за своими расходами на отопление.

Индивидуальное — это когда в квартире стоит газовый котел (обычно двухконтурный), что обогревает помещение и позволяет собственникам самим регулировать температуру.

Основой автономного отопления в Украине является котел, работающий на:

газу;

жидком топливе (дизельное или сжиженный газ);

твердому топливу (уголь, пеллеты, дрова);

электричестве.

Перед подключением автономного отопления вам стоит выбрать на каком виде топлива будет работать котел.

Вы должны просчитать все плюсы и минусы той или иной системы и выяснить, какой вид будет эффективнее для вашего дома.

Как подключить автономку

Переход на автономное отопление — процесс долгий и кропотливый, который имеет свои нюансы.

Согласно законодательству, систему автономного отопления можно подключить только в доме не выше 10-ти этажей.

Кроме того, переходить на автономку выгоднее всему многоквартирному дому. Поэтому нужно будет получить разрешение от соседей.

Если ваш дом подходит для перехода, прежде всего нужно получить разрешение на отключение от централизованного отопления.

Отключение от централизованной системы может быть только в межотопительный период, не позднее чем до 1 сентября.

Процедура отключения, если вы проживаете в многоквартирном доме:

Провести собрание с соседями и собрать подписи на разрешение отключения от централизованного отопления. Подать заявление и протокол собрания совладельцев многоквартирного дома в орган местного самоуправления. Заявление передается за рассмотрение Комиссии, которая на собрании решает давать ли согласие. Комиссия передает решение в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Копия решения передается заявителю.

Если Комиссия разрешила отключить ваш дом от централизованного отопления, вам нужно разработать проект, который должен соответствовать требованиям действующих государственных строительных норм и правил.

Также вы подаете специальный проекта системы автономного отопления, который разрабатывается с учетом схемы теплоснабжения населенного пункта.

Полное отключение от централизованного отопления наступает после подписания соответствующего акта и абонентам прекращают начислять счета за услуги.

После отключения вам необходимо проконсультироваться с компанией, которая будет устанавливать автономное отопление в доме.

Перечень работ по установке котла:

привозят и устанавливают котел в многоквартирном доме (если электрический – проверяют, хватит ли мощности электросети для его работы);

подключают к котлу газ / электричество и подводят трубы.

Будьте готовы к возможной замене радиаторов или обновлению труд.

Стоимость автономного отопления

Одной квартире переход на такую систему отопления обойдется ориентировочно в 80-100 тыс. грн.

Цена зависит от вида котла, компании, которая будет заниматься монтажом, необходимых материалов, площади квартиры и тому подобное. То есть вопрос стоимости — вещь очень индивидуальная.

Стоит отметить, что в каждом городе Украины стоимость автономного отопления будет разной, поэтому это нужно выяснять лично.