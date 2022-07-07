Липень, 07 в 14:03

Централізоване опалення забезпечує усіх українців теплом взимку. Завдяки йому у наших оселях відносно тепло.

Прогнозують, що цьогорічна зима буде найскладнішою за усі роки незалежності України. Тому українці вже зараз починають готуватися до суворих морозів у власних оселях.

Однією з найпопулярніших альтернатив централізованому є автономне опалення.

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Що таке автономне опалення, як його провести у квартиру та скільки це коштуватиме – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке автономне опалення

Часто люди плутають автономне та індивідуальне опалення. Проте це різні речі. Автономне опалення — це котельня в будинку або житловому комплексі, яка безперебійно забезпечує власників квартир теплом та гарячою водою.

Вона дозволяє самому регулювати температуру в квартирі, легко і без проблем підтримувати тепло, включати та відключати в будь-який момент і стежити за своїми витратами на опалення.

Індивідуальне — це коли в квартирі стоїть газовий котел (зазвичай двоконтурний), що обігріває приміщення і дозволяє власникам самим регулювати температуру.

Основою автономного опалення в Україні є котел, що працює на:

газу;

рідкому паливу (дизельне чи зріджений газ);

твердому паливу (вугілля, пелети, дрова);

електриці.

Перед підключенням автономного опалення вам варто обрати на якому виді палива буде працювати котел.

Ви повинні прорахувати всі плюси та мінуси тієї чи іншої системи та з’ясувати, який вид буде ефективнішим для вашого будинку.

Як підключити автономку

Перехід на автономне опалення – процес довгий та кропіткий, який має свої нюанси.

Згідно з законодавством, систему автономного опалення можна підключити лише в будинку не більше 10-ти поверхів.

Крім того, переходити на автономку вигідніше усьому багатоквартирному будинку. Тому потрібно буде отримати дозвіл від сусідів.

Якщо ваш будинок підходить для переходу, передусім потрібно отримати дозвіл на відключення від централізованого опалення.

Відключення від централізованої системи може бути лише у міжопалювальний період, не пізніше ніж до 1 вересня.

Процедура відключення, якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку:

Провести збори з сусідами та зібрати підписи на дозвіл відключення від централізованого опалення. Подати заяву та протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку до органу місцевого самоврядування. Заява передається за розгляд Комісії, яка на зібранні вирішує чи давати згоду. Комісія передає рішення до органу місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів із дня його прийняття. Копія рішення передається заявникові.

Якщо Комісія дозволила відключити ваш будинок від централізованого опалення, вам потрібно розробити проєкт, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Також ви подаєте спеціальний проєкт системи автономного опалення, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту.

Повне відключення від централізованого опалення настає після підписання відповідного акту та абонентам припиняють нараховувати рахунки за послуги.

Після відключення вам необхідно проконсультуватися з компанією, яка буде встановлювати автономне опалення у будинку.

Перелік робіт зі встановлення котла:

привозять та встановлюють котел у багатоквартирному будинку (якщо електричний – перевіряють, чи вистачить потужності електромережі для його роботи);

підключають до котла газ/електрику та підводять труби.

Будьте готові до можливої заміни радіаторів чи оновлення труд.

Вартість автономного опалення

Одній квартирі перехід на таку систему опалення обійдеться орієнтовно у 80-100 тис. грн.

Ціна залежить від виду котла, компанії, яка займатиметься монтажем, необхідних матеріалів, площі квартири тощо. Тобто питання вартості – річ дуже індивідуальна.

Варто зазначити, що у кожному місті України вартість автономного опалення буде різною, тому це потрібно з’ясовувати особисто.