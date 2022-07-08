Марионеточной “заместительнице мэра Бердянска” сообщили о подозрении в коллаборационизме

Июль, 08 в 18:22

Незаконно назначенному заместителю мэра оккупированного Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме. После полномасштабного вторжения армии России в Украину бывшая бухгалтер базы отдыха добровольно согласилась сотрудничать с врагом.

По данным Офиса генерального прокурора, женщина заняла должность “заммэра Бердянска”. Оккупанты предоставили ей полномочия, благодаря чему она обеспечивает работу псевдооргана в экономической и финансовой сферах, а также “руководит” аграрным сектором.

Следователи сообщили гражданке Украины о подозрении в коллаборационной деятельности (по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса), за которое предусмотрено до 10 лет тюремного заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.