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Факты / Украина / Общество

Марионеточной “заместительнице мэра Бердянска” сообщили о подозрении в коллаборационизме

Юля Захарченко, редактор ленты
Марионеточной “заместительнице мэра Бердянска” сообщили о подозрении в коллаборационизме
Фото: Depositphotos

Незаконно назначенному заместителю мэра оккупированного Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационизме. После полномасштабного вторжения армии России в Украину бывшая бухгалтер базы отдыха добровольно согласилась сотрудничать с врагом.

По данным Офиса генерального прокурора, женщина заняла должность “заммэра Бердянска”. Оккупанты предоставили ей полномочия, благодаря чему она обеспечивает работу псевдооргана в экономической и финансовой сферах, а также “руководит” аграрным сектором.

Следователи сообщили гражданке Украины о подозрении в коллаборационной деятельности (по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса), за которое предусмотрено до 10 лет тюремного заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Офис генпрокурора
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