Маріонетковій “заступниці мера Бердянська” повідомили про підозру в колабораціонізмі

Липень, 08 в 18:22

Незаконно призначеній заступниці мера окупованого Бердянська повідомили про підозру в колабораціонізмі. Після повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну колишня бухгалтерка бази відпочинку добровільно погодилася співпрацювати з ворогом.

За даними Офісу генерального прокурора, жінка обійняла посаду “заступника мера Бердянська”. Окупанти надали їй повноваження, завдяки чому вона забезпечує роботу псевдооргану в економічній та фінансовій сферах, а також “керує” аграрним сектором.

Слідчі повідомили громадянці України про підозру в колабораційній діяльності (за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу), за яку передбачено до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.