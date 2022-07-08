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Факти / Україна / Суспільство

Маріонетковій “заступниці мера Бердянська” повідомили про підозру в колабораціонізмі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Маріонетковій “заступниці мера Бердянська” повідомили про підозру в колабораціонізмі
Фото: Depositphotos

Незаконно призначеній заступниці мера окупованого Бердянська повідомили про підозру в колабораціонізмі. Після повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну колишня бухгалтерка бази відпочинку добровільно погодилася співпрацювати з ворогом.

За даними Офісу генерального прокурора, жінка обійняла посаду “заступника мера Бердянська”. Окупанти надали їй повноваження, завдяки чому вона забезпечує роботу псевдооргану в економічній та фінансовій сферах, а також “керує” аграрним сектором.

Слідчі повідомили громадянці України про підозру в колабораційній діяльності (за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу), за яку передбачено до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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