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Факты / Украина / Общество

На Донбассе ВСУ ударили по позициям РФ в Верхнекаменском: враг отошел с потерями

Юля Захарченко, редактор ленты
На Донбассе ВСУ ударили по позициям РФ в Верхнекаменском: враг отошел с потерями
Фото: Depositphotos

В Донецкой области украинские защитники нанесли мощный огневой удар по позициям российской армии в селе Верхнекаменское, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

Российские войска пытались вести наступление в направлении сел Спорное и Ивано-Дарьевка, обстреливая из артиллерии и оперативно-тактической авиации. Однако все безуспешно — оккупанты понесли значительные потери и отошли.

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По данным Генерального штаба ВСУ, продолжаются бои возле села Веселая Долина в Бахмутском районе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес удары с воздуха возле Новоандреевки.

На Южнобужском направлении российские войска пытались вести наступление на Великое Артаково Николаевской области. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов, отметили в Генштабе.

Однако остается большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре. Корабельная группировка Вооруженных сил России в акватории Черного и Азовского морей продолжает блокировать гражданское судоходство.

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Источник: Генштаб ВСУ
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