Липень, 08 в 19:18

У Донецькій області українські захисники завдали потужного вогневого удару по позиціях російської армії у селі Верхньокам’янське, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

Російські війська намагалися вести наступ у напрямку селищ Спірне та Івано-Дар’ївка, обстрілюючи з артилерії та оперативно-тактичної авіації. Однак все безуспішно – окупанти зазнали значних втрат та відійшли.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, наразі тривають бої біля села Весела Долина у Бахмутському районі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстрілюють із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав ударів з повітря біля Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку російські війська намагалися вести наступ на Велике Артакове Миколаївської області. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів, наголосили у Генштабі.

Однак залишається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Корабельне угруповання Збройних сил Росії в акваторії Чорного та Азовського морів продовжує блокувати цивільне судноплавство.