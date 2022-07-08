В Мариуполе отсутствует водоснабжение: электросети не выдержали жары

Июль, 08 в 18:43

В Мариуполе российские наемники полностью остановили водоснабжение, объяснив это так называемыми ремонтными работами. Настоящая же причина заключается в том, что электросети города не выдержали сильной жары.

Даже работа единственной насосной станции невозможна из-за обесточивания. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Правду, конечно, не говорят в голос, но как город будет выживать без воды в такую ​​жару? Вопросы без ответа. Мы же предупреждали, что такое произойдет, и даже сказали, что нужно сделать. Но ведь нет, у оккупантов свой путь, — отметил советник мэра Мариуполя.

По его словам, марионеточные власти наконец признали, что восстановление водоснабжения невозможно из-за ударов по водоводу российскими бомбами. Большинство коммуникаций просто невозможно восстановить, а на строительство новых необходимо несколько лет.