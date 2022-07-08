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Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі немає водопостачання: електромережі не витримали спеки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Маріуполі немає водопостачання: електромережі не витримали спеки
Фото: Depositphotos

У Маріуполі російські найманці повністю зупинили водопостачання, пояснивши це так званими ремонтними роботами. Справжня причина ж полягає у тому, що електромережі міста не витримали сильної спеки.

Навіть робота єдиної насосної станції неможлива через знеструмлення. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Правду, звісно, не кажуть вголос, але як місто буде виживати без води в таку спеку? Питання без відповіді. Ми ж попереджали, що таке станеться, та навіть сказали, що треба зробити. Але ж ні, в окупантів свій шлях, – зазначив радник мера Маріуполя.

За його словами, маріонеткова влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання неможливо через удари по водоводу російськими бомбами. Більшість комунікацій просто неможливо відновити, а на будівництво нових потрібно декілька років.

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