Июль, 08 в 18:39

В Украине упрощают процедуру временного выезда за границу детей, не достигших 16 лет.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада в первом чтении. Законопроект №6146 поддержал 301 народный депутат.

Законопроект предлагает установить, что временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет и являющегося гражданином Украины, в сопровождении одного из родителей осуществляется с согласия второго родителя или при наличии определенных законом оснований, когда такой выезд разрешается без согласия второго родителя.

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Каждый родитель, который является гражданином Украины, имеет право дать согласие на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя.

Согласно закону, сведения о таком согласии вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан одним из родителей через Единый государственный веб-портал электронных услуг или нотариусом непосредственно в Госреестр актов гражданского состояния граждан на основании нотариально удостоверенного письменного согласия одного из родителей в день такого удостоверения.

Срок действия такого согласия не может превышать трех лет. Также в законопроекте предлагают ряд оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении одного из родителей не требует согласия второго родителя.