Липень, 08 в 18:39

В Україні спрощують процедуру тимчасового виїзду за кордон дітей, які не досягли 16 років.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада в першому читанні. Законопроєкт №6146 підтримав 301 народний депутат.

Законопроєкт пропонує встановити, що тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років та є громадянином України, в супроводі одного з батьків здійснюється за згодою другого з батьків або за наявності визначених законом підстав, коли такий виїзд дозволяється без згоди другого з батьків.

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Кожен із батьків, який є громадянином України, має право надати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Згідно із законом, відомості про таку згоду вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян одним із батьків через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або нотаріусом безпосередньо до Держреєстру актів цивільного стану громадян на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди одного з батьків в день такого посвідчення.

Строк дії такої згоди не може становити понад три роки. Також у законопроєкті пропонують низку підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі одного із батьків не потребує згоди другого з батьків.