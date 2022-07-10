Фильтрацию оккупантов не может пройти около 30% украинцев: Верещук рассказала, что их ждет

Июль, 10 в 20:44

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук утверждает, что около 30% жителей захваченных частей Украины не может пройти фильтрацию.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона 10 июля.

По словам Верещук, тех, кто не проходит фильтрацию, возвращают в колонии или в СИЗО вместе с другими военнопленными.

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– Насколько мы знаем по опросу депортированных и вернувшихся людей, это треть. И преимущественно это мужчины, – пояснила она.

Министр добавила, что после депортации украинцы с захваченных россиянами территорий попадают на Дальний Восток России, но бывает, что это Белгородская или Ростовская области.

– Фильтрационных лагерей десятки. В ОРДЛО едва ли не в каждом городе есть такие фильтрационные лагеря. Нужно понимать масштаб этой катастрофы… Массовее всего вывозят людей из Мариуполя, Новоазовска, в ОРДЛО это едва ли не каждый город, Запорожье, Харьковщина, – перечислила Ирина Верещук.

Она уточнила, что людей распределяют по России по-разному – если у них есть деньги и возможность выбраться, они дают нам знать о себе через волонтеров и международные организации.

Тогда им помогают через Литву, Латвию, Беларусь покинуть территорию России. Если же нет – их депортуют в глубинку России, бывает – даже за Урал.

Фото: Минреинтеграции