Фільтрацію окупантів не може пройти близько 30% українців: Верещук розповіла, що на них чекає

Липень, 10 в 20:44

Віцепрем’єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук стверджує, що близько 30% мешканців захоплених частин України не може пройти фільтрацію.

Про це вона сказала у ефірі національного телемарафону 10 липня.

За словами Верещук, тих, хто не проходить фільтрацію, повертають до колонії чи СІЗО разом з іншими військовополоненими.

Зараз дивляться

– Наскільки ми знаємо з опитування депортованих людей, які повернулися, це третина. І переважно це чоловіки, – пояснила вона.

Міністр додала, що після депортації українці із захоплених росіянами територій потрапляють на Далекий Схід Росії, але буває, що це Білгородська чи Ростовська області.

– Фільтраційних таборів десятки. В ОРДЛО чи не у кожному місті є такі фільтраційні табори. Потрібно розуміти масштаб цієї катастрофи… Наймасовіше вивозять людей із Маріуполя, Новоазовська, в ОРДЛО це чи не кожне місто, Запоріжжя, Харківщина, – перерахувала Ірина Верещук.

Вона уточнила, що людей розподіляють по Росії по-різному – якщо вони мають гроші та можливість вибратися, вони дають нам знати про себе через волонтерів та міжнародні організації.

Тоді їм допомагають через Литву, Латвію, Білорусь залишити територію Росії. Якщо ж ні – їх депортують у глибинку Росії, буває, що навіть за Урал.

Фото: Мінреінтеграції