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Факти / Україна / Суспільство

Сезон кавунів розпочався: скільки коштує ягода у популярних супермаркетах

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сезон кавунів розпочався: скільки коштує ягода у популярних супермаркетах
Фото: Pixabay

В Україні розпочався сезон кавунів. Найбільшим постачальником кавунів українцям є Херсонська область, проте цього року ситуацію змінило масштабне воєнне вторгнення Росії на нашу територію.

Наразі Херсонська область тимчасово окупована ворогом, який до того ж краде наш врожай.

До війни понад 50% усіх баштанних на прилавки магазинів і супермаркетів поставляла саме Херсонська область.

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Факти ICTV поцікавилися, скільки коштують кавуни у популярних мережевих супермаркетах країни.

Так, у Сільпо ціна на кавун – 27,90 грн за кг.

В мережі АТБ кавун можна купити за 29,95 грн за кг.

У супермаркеті Novus кавун коштує 27, 89 грн за кг.

У торговельній мережі Фора органічний кавун коштує 42,9 грн за кг.

У мережі Metro кавун міні коштує 69,90 грн за кг.

Мережа гіпермаркетів Грош продає імпортні кавуни за 34,80 грн/кг.

Як повідомляє видання Думская, цього року саме аграрії Одещини вирішили збільшити посадкові площі під кавуни. Наразі у багатьох фермерських господарствах йдуть роботи зі збору соковитої ягоди.

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За словами експертів, висока вартість кавунів зумовлена початком сезону на цю ягоду. Зазвичай перші ягоди завжди коштують дорожче.

Крім того, деякі торговельні мережі імпортують кавуни з-за кордону. Це також впливає на їхню ціну. Зросла у вартості й логістика.

Джерело: Сільпо, АТБ, Novus, Фора, Metro, Грош

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