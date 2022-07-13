Липень, 13 в 14:22

В Україні розпочався сезон кавунів. Найбільшим постачальником кавунів українцям є Херсонська область, проте цього року ситуацію змінило масштабне воєнне вторгнення Росії на нашу територію.

Наразі Херсонська область тимчасово окупована ворогом, який до того ж краде наш врожай.

До війни понад 50% усіх баштанних на прилавки магазинів і супермаркетів поставляла саме Херсонська область.

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Факти ICTV поцікавилися, скільки коштують кавуни у популярних мережевих супермаркетах країни.

Так, у Сільпо ціна на кавун – 27,90 грн за кг.

В мережі АТБ кавун можна купити за 29,95 грн за кг.

У супермаркеті Novus кавун коштує 27, 89 грн за кг.

У торговельній мережі Фора органічний кавун коштує 42,9 грн за кг.

У мережі Metro кавун міні коштує 69,90 грн за кг.

Мережа гіпермаркетів Грош продає імпортні кавуни за 34,80 грн/кг.

Як повідомляє видання Думская, цього року саме аграрії Одещини вирішили збільшити посадкові площі під кавуни. Наразі у багатьох фермерських господарствах йдуть роботи зі збору соковитої ягоди.

За словами експертів, висока вартість кавунів зумовлена початком сезону на цю ягоду. Зазвичай перші ягоди завжди коштують дорожче.

Крім того, деякі торговельні мережі імпортують кавуни з-за кордону. Це також впливає на їхню ціну. Зросла у вартості й логістика.

Джерело: Сільпо, АТБ, Novus, Фора, Metro, Грош