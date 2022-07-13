Июль, 13 в 17:50

Одно из главных условий для получения пенсии в Украине — наличие страхового стажа. При этом, даже пенсионный возраст не играет такую роль, как трудовой стаж человека.

На какие выплаты рассчитывать людям у которых недостаточно страхового стажа или его вообще нет — узнавали Факты ICTV.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию

В 2022 году выйти на пенсию в 60 лет могут люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

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Если страховой стаж составляет от 19 до 29 лет, лицо сможет выйти на пенсию в 63 года.

В случае, когда стаж составляет 15-19 лет, то выйти на пенсию могут люди 65 +.

Украинцы, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет, все равно могут выйти на пенсию в 65 лет, однако они не имеют права на пенсионные выплаты.

Вместо традиционной пенсии такие лица получают социальные выплаты.

Какие выплаты могут получить пенсионеры без стажа

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию — ежемесячная государственная помощь, предоставляемая в соответствии с нормами соответствующего Закона в денежной форме.

Размер такой помощи привязан к прожиточному минимуму, начать получать ее можно лишь с 65-летнего возраста.

Для получения помощи следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания и подать документы:

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

трудовая книжка;

декларация о доходах и имущественном состоянии (если нужно).

Также пенсионеры, не имеющие права на получение пенсии, могут подать заявку на временную государственную помощь неработающему лицу пенсионного возраста.

Но такая помощь начислается только тем пенсионерам, которые имеють от 15 лет стажа.

Выплачивается эта помощь в размере, который составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% ПМ для трудоспособных лиц.

Сейчас максимальный размер временной государственной денежной помощи для пенсионеров без полного страхового стажа составляет 2027 грн.

Для назначения временной государственной помощи пенсионер должен обратиться в органы соцзащиты населения. С собой необходимо иметь:

заявление с предъявлением документа, удостоверяющего личность пенсионера и его место жительства;

индивидуальный налоговый номер;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в органах ПФУ);

декларацию о доходах и имуществе за последние шесть календарных месяцев;

копию решения об установлении опеки (если пенсионер нетрудоспособен);

копию удостоверения беженца или временного вида на жительство (для переселенцев);

справку о составе семьи, выданную уполномоченным органом по месту постоянного проживания, в том числе органом местного самоуправления.

Если вы оформляете социальную пенсию не по месту прописки, то должны приложить справку о неполучении такой помощи по месту регистрации.