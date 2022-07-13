Липень, 13 в 17:50

Одна з головних умов для отримання пенсії в Україні – наявність страхового стажу. При цьому, навіть пенсійний вік не грає таку роль, як трудовий стаж людини.

На які виплати розраховувати людям у яких недостатньо страхового стажу або його взагалі немає – дізнавалися Факти ICTV.

Який стаж необхідний для виходу на пенсію

У 2022 року вийти на пенсію у 60 років можуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Зараз дивляться

Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, особа зможе вийти на пенсію у 63 роки.

У випадку, коли стаж становить 15-19 років, то вийти на пенсію можуть люди 65 +.

Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, все одно можуть вийти на пенсію у 65 років, проте вони не мають права на пенсійні виплати.

Замість традиційної пенсії такі особи отримують соціальні виплати.

Які виплати можуть отримати пенсіонери без стажу

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм відповідного Закону у грошовій формі.

Розмір такої допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму, почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.

Для отримання допомоги варто звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та подати документи:

заява;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

трудова книжка;

декларація про доходи та майновий стан (якщо потрібно).

Також пенсіонери, які не мають права на отримання пенсії, можуть подати заявку на тимчасову державну допомогу непрацюючій особі пенсійного віку.

Але така допомога нараховується тільки тим пенсіонерам, які мають від 15 років стажу.

Виплачується ця допомогу у розмірі, що становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більш як 100% ПМ для працездатних осіб.

Наразі максимальний розмір тимчасової державної грошової допомоги для пенсіонерів без повного страхового стажу становить 2027 грн.

Для призначення тимчасової державної допомоги пенсіонер має звернутися до органів соцзахисту населення. З собою необхідно мати:

заяву з пред’явленням документа, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання;

індивідуальний податковий номер;

довідку про наявний страховий стаж (видається в органах ПФУ);

декларацію про доходи та майно за останні шість календарних місяців;

копію рішення про встановлення опіки (якщо пенсіонер непрацездатний);

копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання (для переселенців);

довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Якщо ви оформлюєте соціальну пенсію не за місцем прописки, то маєте додати довідку про неотримання такої допомоги за місцем реєстрації.