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Факты / Украина / Общество

Правительство выделило 1,4 млрд грн на передвижные котельные и насосные станции

Валентина Летяк, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Черниговской области сообщил о выделении 1,4 млрд грн на приобретение резервного оборудования на случай разрушения объектов критической инфраструктуры, снабжающих население водой, теплом и электроэнергией.

– Мы понимаем, что российская армия – это террористы, сознательно уничтожающие критическую инфраструктуру, объекты водо-, электро- и теплоснабжения. Мы готовимся ко всем возможным сценариям, – объяснил глава правительства.

По его словам, речь идет о передвижных котельнях, дизельных генераторах, системах очистки воды, насосных станциях и т. п., которые необходимы в экстренных случаях.

На этом заседании также создан Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами, к которому будут привлекаться представители всех областей, строители, промышленники и члены правительства.

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– Наша цель – максимально быстрое и эффективное восстановление поврежденных объектов всей инфраструктуры, в том числе жилья для украинцев, – объяснил премьер.

В целом на восстановление критической инфраструктуры Кабмин распределил между регионами 2,3 млрд грн. Для восстановления 1 700 объектов в пяти областях уже подготовлена ​​техническая и проектная документация. Речь идет о котельных, школах, детсадах, больницах, жилых и административных зданиях и т. п.

Ранее Шмыгаль говорил, что не во всех населенных пунктах Украины удастся возобновить централизованное теплоснабжение до зимы, то есть до конца этого года.

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Источник: Кабмин
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